Самарский врач рассказала об опасности цефтриаксона

Назначать антибиотики должен только врач Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный врач Самарской городской поликлиники №15 Анна Дзюбайло объяснила землякам, в чем опасность цефтриаксона. Она отметила, что медики все чаще сталкиваются с ситуациями, когда пациенты при ОРВИ начинают принимать большое количество антибиотиков.

- Некоторые пациенты используют в том числе комбинированную антибактериальную терапию, самостоятельно делают инъекции, - подчеркнула Анна Дзюбайло. – Сейчас из-за коронавируса все стали забывать о повсеместном росте антимикробной резистентности, то есть о повышении устойчивости штаммов возбудителей инфекционных заболеваний к антибактериальным препаратам.

Как говорят врачи, бездумное самостоятельное использование антибиотиков может привести к тому, что бактерии просто перестанут на них реагировать, и организм окажется беззащитным. Анна Дзюбайло призналась – сейчас врачи используют уже девятую по счету версию рекомендаций минздрава РФ по лечению COVID-19, где собраны все актуальные данные.

- Также, как и при лечении другой вирусной инфекции, которая определяется лабораторно и имеет характерные клинические признаки, антибактериальные препараты при коронавирусе не назначаются, - подчеркнула врач. – Все дело в том, что цефтриаксон, как и другие антибиотики, не активен в отношении вирусов, в том числе в отношении возбудителя COVID-19. Поэтому COVID-19, как и любая другая вирусная инфекция, не является показанием для применения антибиотиков. Назначение антибактериальной терапии у пациентов с COVID-19, также как и при сезонных формах гриппа и ОРВИ, оправдано только при наличии убедительных признаков бактериальной инфекции.

Анна Дзюбайло отметила: Цефтриаксон входит в число антибиотиков, которые сегодня самарцы массово скупают в аптеках.

- Препарат используют бездумно, не предполагая, что последствия могут быть печальными, - подчеркнула главврач. - Глубокое заблуждение, что инъекционные формы антибактериальных препаратов, таких как Цефтриаксон, эффективнее работают против вируса, приводит к массе побочных явлений . Цефтриаксон может назначаться исключительно врачом при наличии осложненных форм и присоединении бактериальной инфекции.

Врач призвала земляков отказаться от самостоятельного и необоснованного применения антибиотиков при лечении вирусной инфекции.