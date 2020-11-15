Жительница Сызрани заявила, что три десятилетних мальчика изнасиловали ее дочь

Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях правоохранителям Сызрани поступило сообщение от местной жительницы, уроженки Узбекистана, которая сообщила о том, что над ее дочерью надругались. По словам заявительницы, сразу несколько подростков совершили действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки.

- Согласно заявлению, все произошло днем 10 ноября в поселке Междуреченск. Женщина назвала трех подозреваемых - все 2010 года рождения, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

С места происшествия изъяты возможные вещественные доказательства и следы крови. По факту случившегося сейчас стражи порядка проводят проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.