В Самарской области менее 25% жителей могут позволить себе купить недорогую машину

Купить и содержать недорогой автомобиль могут себе позволить 24% жителей Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов по доступности автомобилей. На 37-м месте рейтинга среди 85-ти регионов России оказалась Самарская область.

Как показало исследование, лишь 24% жителей региона могут позволить себе приобрести и содержать недорогую машину стоимостью 500 тыс. рублей. Еще меньше, 7,8%, могут купить машину ценой в 1,4 млн рублей. Купить и содержать машину премиум-класса под силу менее 1% населения Самарской области.

Географические соседи региона находятся в худшей ситуации. Так, в Оренбургской области 22,8% могут купить машину стоимостью 500 тыс. рублей, в Саратовской области - 18,2%, а в Ульяновской - 15,9%.