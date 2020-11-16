Сейчас полицейские ищут подозреваемого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в пятницу, 13 ноября, на улице Победы в Самаре было совершено разбойное нападение на банк «Пойдем». Туда ворвался неизвестный с пистолетом и потребовал у сотрудников деньги.

— Он забрал из организации 2 миллиона 607 тысяч рублей и скрылся. Преступника пытались поймать по горячим следам, применялась служебно-разыскная собака, но это не дало результата, — сообщил корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Правоохранители составили приметы подозреваемого. На вид ему 20-25 лет, рост 175-180 см, лицо скрывала медицинская маска, был одет в черную вязаную шапку, темно-синюю куртку, светлые джинсы и черные кроссовки «Адидас».

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование продолжается.

Впресс-службе ГУ МВД России по Самарской области просят всех, кто имеет сведения о личности разыскиваемого или о его местонахождении, проявить активную гражданскую позицию и сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам (846) 373-76-40, 262-27-11, 020 (112 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).