Сергей Машков возглавил аграрный университет

Преподавательский стаж Сергея Машкова насчитывает 14 лет

Сергей Машков возглавил Самарский государственный аграрный университет (СГАУ), он назначен исполняющим обязанности ректора. Об этом говорится в сообщении университета.

Преподавательский стаж Сергея Машкова насчитывает 14 лет. Он издал 129 научных публикаций, среди которых методические рекомендации, учебные пособия, учебно-методические работы.

В марте 2020 года после продолжительной болезни скончался Александр Петров, который занимал должность ректора. Университет возглавил Игорь Гужин, в отношении которого возбудили уголовное дело за деятельность на посту проректора по факту мошенничества при распределении материальной помощи на 1,5 млн рублей.