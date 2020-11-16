Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Акция "Коробка храбрости" продолжается в Самаре

Для детей-пациентов самарских больниц собирают игрушки
Сергей ЧЕРНЫХ
КомментироватьОставить комментарий
Маленькие пациенты могут выбрать себе любую вещь из коробки после болезненных или неприятных процедур

Маленькие пациенты могут выбрать себе любую вещь из коробки после болезненных или неприятных процедур

В Самаре продолжается акция "Коробка радости", во время которой для детей-пациентов, находящихся на длительном лечении.

"Коробки храбрости", наполненные игрушками, появляются в детских больницах города. Маленькие пациенты могут выбрать себе любую вещь из коробки после болезненных или неприятных процедур.

Акция уже проходила в прошлом году, тогда участие в ней приняли более сотни жителей области, которые передавали игрушки, раскраски, наборы для творчества, карандаши и фломастеры.

"Мы планируем передать заполненные боксы 20 ноября – во Всемирный день ребенка в больницы и поликлиники. Каждый малыш, прошедший болезненные или неприятные процедуры, сможет взять себе подарок за смелость. Всех неравнодушных жителей Самары мы призываем присоединиться к акции и сделать добро вместе с нами", – сказал представитель Центра корпоративного волонтерства "DaDobro" в Самаре Анатолий Карташев.

При проведении акции и передаче «Коробок храбрости» будет уделяться повышенное внимание соблюдению всех санитарно-эпидемиологических требований. Игрушки можно принести в реготделение "Единой России" на Революционной, 107 и на стадион "Волга".