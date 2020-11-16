Акция "Коробка храбрости" продолжается в Самаре

Маленькие пациенты могут выбрать себе любую вещь из коробки после болезненных или неприятных процедур

В Самаре продолжается акция "Коробка радости", во время которой для детей-пациентов, находящихся на длительном лечении.

"Коробки храбрости", наполненные игрушками, появляются в детских больницах города. Маленькие пациенты могут выбрать себе любую вещь из коробки после болезненных или неприятных процедур.

Акция уже проходила в прошлом году, тогда участие в ней приняли более сотни жителей области, которые передавали игрушки, раскраски, наборы для творчества, карандаши и фломастеры.

"Мы планируем передать заполненные боксы 20 ноября – во Всемирный день ребенка в больницы и поликлиники. Каждый малыш, прошедший болезненные или неприятные процедуры, сможет взять себе подарок за смелость. Всех неравнодушных жителей Самары мы призываем присоединиться к акции и сделать добро вместе с нами", – сказал представитель Центра корпоративного волонтерства "DaDobro" в Самаре Анатолий Карташев.

При проведении акции и передаче «Коробок храбрости» будет уделяться повышенное внимание соблюдению всех санитарно-эпидемиологических требований. Игрушки можно принести в реготделение "Единой России" на Революционной, 107 и на стадион "Волга".