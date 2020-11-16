Дмитрий Азаров пригрозил закрыть на полный карантин целые районы в Самарской области

Из-за безответственных людей на износ приходится работать врачам

Губернатор Дмитрий Азаров на заседании оперативного штаба призвал власти муниципалитетов вспомнить о своих обязанностях и позаботиться об эпидемиологической безопасности жителей сел и городов. Он отметил, что на заседании правительства главный санитарный врач страны Анна Попова провела прямую зависимость числа случаев заболеваний от количества нарушений на 100 тыс. человек.

- Там где в муниципалитетах работа не будет вестись, будем принимать решения, если не в состоянии договориться с бизнес-сообществом, будем закрывать весь район целиком, - жестко обратился к главам муниципалитетов Дмитрий Азаров. - Будем закрывать муниципалитет полностью и на въезд и на выезд, и вашу фотографию вешать там.

Губернатор отметил, что в борьбе с коронавирусом в муниципалитетах слишком много разгильдяйства. Где -то работают ночные клубы, где-то не могут привести в порядок функционирование ресторанов. Из-за этого во многих муниципалитетах серьезно растет число заболевших, увидеть неприятную статистику можно на карте распространения коронавируса в регионе.