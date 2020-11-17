В Самаре частично закроют кассы в метро

В Самаре в метро появились автоматы для продажи жетонов и пополнения карт

В самарском метро частично закроют кассы для обслуживания пассажиров. Все дело в том, что на станциях установили специальные автоматы для продажи жетонов и пополнения транспортных карт. И теперь пассажиров просят пользоваться именно ими.

Кассы в метро будут работать с 7.00 до 9.00 и с16.00 до 18.00 ежедневно. Такой режим работы начнется в пятницу 20 ноября. Об этом в твиттере сообщили представители департамента транспорта.

В остальное время кассиры будут помогать пассажирам справиться с терминалами, покажут, как они работают. В департаменте объяснили, что эти аппараты полностью будут дублировать работу кассиров: здесь можно будет и пополнить карту и купить жетоны, если планируется одноразовая поездка. Кроме того, на любой станции метро в Самаре можно расплачиваться за проезд банковскими картами.