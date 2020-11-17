Погода на неделе будет очень холодная Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре синоптики выдали предупреждение об оранжевом уровне погодной опасности из-за морозов. Слишком резкое похолодание может негативно сказаться на здоровье горожан. Температура резко опустилась на 9 и более градусов ниже климатической нормы, при этом похолодание продолжится до конца пятницы.

- Ожидается аномально холодная погода. Формировать ее продолжит мощный холодный антициклон, центр которого расположен над нашей областью, - рассказали в гидромете.

Жителей просят как можно меньше выходить на улицу, теплее одеваться, следить за самочувствием детей и пожилых людей.

Во вторник и среду в регионе ко всем напастям еще прибавится гололедица. По обледеневшим тротуарам ходить будет нелегко и у сотрудников травмпунктов может прибавиться работы. Жителей просят не только переобуть свои машины на зимнюю резину, но и позаботиться о подходящей для этой погоды обуви для себя и своих близких.

Уже к концу недели днем начнет теплеть. Но вот ночами будет холодно - до -21 градуса.