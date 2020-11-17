В Тольятти полицейский-конвоир сознался в тяжком преступлении

Полицейский написал явку с повинной Фото: Соцсети

У тольяттинских следователей появились подозреваемые в деле о причинении тяжких увечий 29-летнему слесарю Алексею В. Молодой мужчина 8 ноября попал в больницу с травмой головы, врачам сказал, что подрался. Ему оказали первую помощь и отправили лечиться домой. Но через несколько дней Алексею стало хуже, и он попал в реанимацию.

Как сообщает собственный источник «КП-Самара» в правоохранительных органах, полицейские выяснили, что тяжкие травмы Алексей получил возле бара на ул.70 лет Октября в Автозаводском районе Тольятти. Драка, по всей видимости, была не совсем честной: как минимум двое на одного. А вскоре в службу собственной безопасности облМВД поступила явка с повинной от Андрея Б., который работает водителем в роте охраны и конвоирования подозреваемых в тольяттинской полиции. Согласно данным источников «КП-Самара», сержант полиции сообщил, что подрался с посетителем бара, выяснять отношения ему помогал его друг – Евгений Д.

Материалы проверки полицейские направили в региональный Следственный комитет, где 13 ноября возбудили уголовное по ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Полицейский задержан, но мера пресечения ему еще не избиралась.

- В настоящее время в отношении подозреваемых судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали ситуацию корреспонденту "КП-Самара" в региональном Следственно комитете.