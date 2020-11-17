В Самаре "закипела" Волга

Волга закипела. Фото: https://vk.com/life_samara, Антон Жохов

Удивительное природное явление удалось запечатлеть жителям Самары - морозным утром над Волгой поднимается густой пар, река как будто кипит. Фотографии умопомрачительные, как будто из фантастического фильма.

Эту фотографию подписчик группы ВК Новости Самары Антон Жохов сделал в поселке Граный. Впрочем, подобными видами делились и жители города, у которых из окна открывается вид на реку. По утрам над водой поднимается густой пар, как туман, который даже скрывает противоположный берег.

Эксперты объясняют, что это происходит из-за разницы температур. Вода еще не успела остыть, а во воздух мгновенно стал холодным. Ночью в регионе до -21 градуса мороза, и это очень резкое похолодание. Вот более теплая вода и парит - эффект, схожий с паром, который идет у человека изо рта, когда он дышит или разговаривает на морозе.

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