В регионе ежедневно фиксируется больше двух сотен новых заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки выявлено 216 новых случаев заражения коронавирусом. В регионе ежедневно фиксируется больше двух сотен новых заразившихся. Наибольшее количество заболевших в Самаре, где 68 случаев, Тольятти, где 27, и 17 в Сызрани. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба.

Больше всего заразившихся среди заболевших ОРВИ и гриппом, выявлено 174 случая. При профосмотрах выявлено 23 человека, 19 нашли среди контактных.

За сутки пять новых летальных случаев. Умерли две женщины 63-х и 70-ти лет и трое мужчин 68-ми, 78-ми и 79-ти лет. С начала пандемии скончались 364 человека.

Вылечились 89% заразившихся, в том числе 249 - за прошедшие сутки.