В Самарскую область пришло 14 тыс. упаковок лекарств для пациентов с коронавирусом

Лекарства доставят заразившимся бесплатно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область доставили 14 тыс. упаковок лекарств для заразившихся коронавирусом. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

Лекарствами бесплатно обеспечат пациентов, которые лечатся амбулаторно. Всего закуплено три вида препаратов. По мере их поступления медработики будут доставлять лекарства пациентам, в эту работу включились все медучреждения, оказывающие медико-санитарную помощь.

Назначить препараты будут лечащие врачи в зависимости от состояния заразившихся и выбранной схемы лечения.

Препараты закуплены за счет средств регионального и федерального бюджетов.

По данным на 17 ноября, в Самарской области 19 078 заразившихся, из которых вылечились 89%. Умерло 364 человека.