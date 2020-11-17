Мужчины в Самаре предпочитают работать грузчиками, водителями и инженерами

Грузчик является самой востребованной профессией в Самаре

Эксперты "Авито Работа" выяснили, какие профессии в Самаре наиболее востребованы среди мужчин. На первом месте по популярности оказалась профессия водителя, на втором месте - работа грузчиком, на третьем - инженером.

В целом по стране в список самых желанных мужских профессий вошли также сварщик, разнорабочий, строитель и электрик. При этом мужчины реже стали претендовать на вакансии копирайтеров, расклейщиков объявлений и пекарей.

В некоторых профессиях конкуренцию мужчинам составляют женщины. Так, женщины составляют 19% среди соискателей, которые хотят быть водителями, и 26% тех, кто хочет быть инженером.