Два здания со стадиона "Самара Арена" перевезут в Тольятти

Центр стюардов и Технологический центр из Самары переедут в тольяттинский детский лагерь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На стадионе "Самара-Арена" в ближайшее время разберут два здания - Центр стюардов и Технологический центр.

Работы выполнит тольяттинская контора ООО "Актив" - именно она по результатам электронного аукциона признана победителем.

Заявки подавались в начале ноября, торги состоялись 13 ноября. Начальная цена контракта составляла 2,118 млн рублей. За победу бились два участника из Тольятти: ООО "Сити Строй" готова была выполнить демонтаж за 1,483 млн рублей, а ООО "Актив", вторая контора согласилась работать за 1,472 млн рублей. У ООО "Актив" услуги получились дешевле, ей и присудили победу.

После подписания контракта у компании будет 10 дней на то, чтобы аккуратно разобрать оба здания и перевезти их по частям из Самары в Тольятти - на территорию спортивного детского лагеря "Гранит" на Комсомольском шоссе, 44.

Согласно документации, приложенной к аукциону, бывшие здания Технологического центра и Центра стюардов власти намерены использовать в этом детском лагере при проведении различных программ дополнительного образования, в том числе - для военно-спортивной игры "Зарница".