Армен Бенян рассказал о судьбе самарских медиков, которые сделали прививку от COVID

Армен Бенян рассказал о судьбе привитых от коронавируса медиков Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Министр здравоохранения Армен Бенян рассказал изданию "КП-Самара" о первых результатах вакцинации от коронавируса в Самарской области. Он отметил, что в первой партии в регион поступили 42 вакцины, все их сделали медработникам.

- Все привитые перенесли вакцинацию хорошо, никто не заболел, у всех появились антитела, - отметил Армен Бенян после эфира на радио "Комсомольская правда".

Он также уточнил, что сейчас в регионе ожидают поставку 2000 партий новой вакцины от коронавируса, ее также будут ставить медработникам и соцработникам - тех, кто принадлежит к самым рискованным группам населения. В дальнейшем же, если будут налажены промышленные объемы выпуска вакцины, привиться смогут все жители Самарской области, если у них нет противопоказаний.

- Сегодня в инструкции к применению вакцины указывается возраст от 18 до 60 лет, основным противопоказанием является непереносимость компонентов вакцины и тяжелые заболевания в стадии декомпенсации, - уточнил Армен Бенян.