Армен Бенян - о "ковидных койках" в торговых центрах: "Все здравые предложения можем рассматривать"

Министр Армен Бенян был на радио Комсомольская правда Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян высказался об идее открывать ковидные госпитали в торговых центрах и выставочных павильонах, которую озвучил на заседании губдумы депутат Михаил Матвеев. Он подчеркнул, что ни одну здравую идею сейчас отвергать не следует, но претворять ли их в жизнь покажет время.

- Все здравые предложения в период пандемии могут рассматриваться, но сегодня существующий коечный фонд, подготовленный к разворачиванию коечный фонд позволяют с достаточной степенью уверенности говорить о том, что койки не нужно разворачивать в торговых центрах, - уточнил Армен Бенян в эфире радио "Комсомольская правда".

Он рассказал, что сейчас работает более 6200 коек - и это только в лечебных учреждениях, еще 900 коек в санаториях доступны для пациентов на долечивании в санаториях. При этом у региона есть план Б и С, которые предполагают привлечение и остальных санаторных коек - а их больше 7000 и использование их уже не для долечивания, а для лечения.