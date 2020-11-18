В Самаре раритетная "Волга" насмерть сбила пешехода на Заводском шоссе

Раритетная "Волга" сбила пешехода. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре во вторник, 17 ноября, произошло ДТП с пешеходом со смертельным исходом. Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, авария произошла вечером в районе 22-х часов. Раритетный автомобиль ГАЗ- 21 "Волга" ехал по Заводскому шоссе и в районе дома №8 сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

В результате аварии 46-летний пешеход получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте ДТП до приезда врачей скорой помощи.

За рулем исторического автомобиля - ГАЗ-21 перестали выпускать в 1970-м году - находился 33-летний водитель. Полицейские устанавливают причины произошедшего.