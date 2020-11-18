В Самаре расследуют таинственную гибель 5-летней девочки

Над запутанным делом сейчас работают следователи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские следователи разбираются в обстоятельствах гибели 5-летней девочки, чье тело было обнаружено 29 мая на козырьке подъезда жилого дома №46 на Заводском шоссе.

Изначально казалось, что произошел несчастный случай: папа был на работе, мама отлучилась в магазин, а ребенок в это время случайно выпал из окна седьмого этажа. Однако чем дольше длится следствие, тем больше вопросов появляется.

Собственные источники «КП-Самара» в правоохранительных органах сообщают: ребенок мог подвергаться сексуальному насилию в семье, одна из экспертиз подтвердила это, а значит, гибель малышки, вероятно, не была случайностью. Возможно, таким образом, девочка решила прервать свои страдания.

С другой стороны, повторная экспертиза не дала однозначных выводов о том, что сексуальное насилие действительно имело место. Да и родители в один голос утверждали: дочка была долгожданной, желанной и любимой.

Региональный Следственный комитет ситуацию не комментирует. Однако на данный момент известно, что уголовное дело все же возбуждено. По какой статье и кто проходит по нему подозреваемым, пока не ясно.

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