В Самаре медсестру подозревают в сбыте героина

Сколько именно героина купили полицейские, установит экспертиза Фото: Архив "КП"

Вечером 16 ноября в Самаре за распространение наркотиков была задержана Елена К. 37-летняя женщина работает медсестрой в Самарском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, у нее подрастает несовершеннолетняя дочь.

Как сообщают собственные источники "КП-Самара" в правоохранительных органах, операцию по задержанию наркосбытчицы провели сотрудники подразделения по борьбе с наркотиками отдела полиции Промышленного района Самары. Во время проверочной закупки они купили партию героина, «покупку» отдали на экспертизу.

В зависимости от того, какова будет масса запрещенного вещества, полицейские решат: возбуждать ли уголовное дело по факту продажи наркотиков в крупном или особо крупном размере.

Процессуальное решение пока не принято, подозреваемая остается на свободе. Однако за торговлю наркотиками ее вполне вероятно по решению суда могут отправить за решетку.