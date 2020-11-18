Машинист из Самары несколько лет совращал свою падчерицу

Разбирательства продолжаются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители расследуют уголовные дела, возбужденные в отношении 37-летнего машиниста депо "Безымянка". По версии следствия, он причастен к целой серии преступлений в отношении своей 15-летней падчерицы.

- Первый эпизод сейчас датирован 2017 годом, когда девочке было 12. Мужчина с 15 по 25 мая в период с 7 до 11 часов утра в квартире дома на улице Дзержинского совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Еще один случай зафиксирован 9 января 2020 года. Злоумышленник находился на улице Физкультурной, он связался с девочкой по видеосвязи и показывал ей свои половые органы.

Сейчас разбирательства продолжаются. Подозреваемый арестован.