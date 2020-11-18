Прокуратура требует закрыть вход в заброшенное здание в центре Отрадного

В ветхом здании в центре города собирались бездомные

Прокуратура Отрадного требует ограничить доступ в заброшенное здание в центре города, говорится в сообщении надзорного ведомства.

Двухэтажное заброшенное здание находится на улице Пионерской. Внутри собираются бездомные и подростки, на которых регулярно жалуются в правоохранительные органы жители близлежащих домов.

Кроме того, в этом году произошел несчастный случай с подростком, который упал с козырька второго этажа, играя в прятки. В прошлом году на территории заброшенного здания было два пожара.

В прокуратуре обратились в Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области Минтруда РФ с требованием устранить нарушения.