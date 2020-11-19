В Самаре рассказали, куда отправят пациентов с инсультом

Теперь больных распределяют по-другому

В Самаре рассказали, куда будут отправлять пациентов с инсультом из Красноглинского и Октябрьского районов. В последнем опубликованном на сайте министерства здравоохранения приказе говорится, что в остальных районах все остается по-прежнему, здесь же грядут изменения.

Так, теперь пациентов из Красноглинского района будут отвозить в городскую клиническую больницу №2 имени Семашко, а пациентов из Октябрьского района в больницу №1 имени Пирогова. Раньше оба этих района принадлежали зоне ответственности больницы РЖД-Медицина.

Напомним, что изменения в маршрутизации происходят из-за ситуации с коронавирусом, из-за пандемии. Перераспределение пациентов идет в свободные больницы, не вовлеченные в борьбу с коронавирусом.