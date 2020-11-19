Тольяттинский инженер отправил интимное видео местной жительницы ее близким

Информация о преступлении поступила в полицию в сентябре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В неприятную ситуацию попала 33-летняя Ольга Б из Тольятти. 6 июля этого года видео порнографического характера с ее участием получили "Вконтакте" ее родственник и еще одна женщина. На днях полицейские нашли того, кто нарушил неприкосновенность частной жизни потерпевшей.

- Подозреваемым оказался 26-летний Василий М., местный инженер. На его причастность к преступлению указывают явка с повинной и интернет-переписка, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

В квартире Василия на Карла Маркса в Тольятти проведен обыск. Самому ему избрали меру пресечения в видео подписки о невыезде. Уголовное дело по статье 137 УК РФ возбуждено накануне, 18 ноября. Сейчас расследование продолжается. Правоохранители выясняют, зачем злоумышленник так подставил местную жительницу.