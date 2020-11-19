Неизвестный просил у 17-летней девушки из Тольятти 50 тысяч рублей за ее интимные фото

По факту случившегося сейчас проводится проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

14 ноября, в минувшую субботу, 17-летней учащейся колледжа из Тольятти в Instagram пришло неприятное сообщение. С незнакомого аккаунта ей написал неизвестный и стал требовать 50 тысяч рублей.

- В случае отказа, он обещал опубликовать интимные фотографии девушки в интернете. Она решила обратиться в полицию, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

В ОВД потерпевшая пришла 18 ноября. Сейчас по факту случившегося собран материал проверки. Подозреваемый пока не установлен. Не исключено, что в ближайшее время правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела.