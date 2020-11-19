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Самарские врачи не смогли спасти пятиклассника, который упал с 5 этажа

Сейчас следствие выясняет, можно ли считать его смерть криминальной
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Медики приехали быстро, но ребенок получил слишком тяжелые травмы

Медики приехали быстро, но ребенок получил слишком тяжелые травмы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь с 17 на 18 ноября в больницу имени Семашко в Самаре доставили пятиклассника Славу. Мальчик был в тяжелом состоянии, его сразу отправили в реанимацию. Врачи боролись за его жизнь несколько часов, но спасти не смогли.

Сейчас в правоохранительных органах выясняют, из-за чего погиб ребенок. На данный момент известно, что он упал с высоты 4 или 5 этажа. В соцсетях также нашли запись: «Смерть – она будет всегда, и это нельзя избежать». Дальше мальчик пишет, что решился на суицид. Но что стало причиной – не поясняет.

По данным собственных источников «КП-Самара» в правоохранительных органах, семья у погибшего Славы - полная, считалась вполне благополучной, родители ни о каких проблемах и печалях ребенка не слышали, они сейчас в шоке от произошедшего.

По факту ЧП назначена проверка, решение о возбуждении уголовного дела не принято.

ЧП