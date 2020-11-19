В 2021 году на ремонт и строительство дорог в Самарской области выделят 11 млрд рублей

Дороги стали лучше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров по качеству реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом стало известно во второй день работы XIV международный форум «Транспорт России». На совещании заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин вместе и главы регионов страны подвели предварительные итоги 2020 года по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и обсудили планы на следующий год.

По предварительным итогам реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров. В этом году в области отремонтировано 303 км автомобильных дорог на 124 объектах. Уложено более 2,5 млн кв.м. асфальтобетона. В нормативное состояние приведено 34,92% улично-дорожной сети региона, что на порядок выше запланированного показателя. Продолжается возведения моста через Волгу с обходом Тольятти.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что, несмотря на лидерские позиции, еще есть к чему стремиться.

- У нас есть все основания, чтобы стать абсолютными лидерами. Мы готовы брать на себя повышенные обязательства и справляться с ними. Работа на опережение, ее качественное исполнение позволяет нам претендовать на дополнительные средства. Благодаря этой качественной работе в 2020 году, нашим лидерским позициям, уже в 2021 году подтвержденное финансирование превышает 11 млрд рублей. Рассчитываю, что и в течение следующего года благодаря нашей эффективной работе мы получим увеличение финансирования, - отметил Дмитрий Азаров.

Марат Хуснуллин напомнил, что глава государства поставил задачу повышения качества жизни граждан, которая отражена в национальных целях развития. И развитие дорожной инфраструктуры – один из ключевых элементов ее достижения. А также поблагодарил глав регионов за то, что дорожная сфера не только не сбавила темпы по сравнению с прошлым годом, но и превзошла запланированные результаты, во многом благодаря тому, что субъекты страны выполнили свои планы.