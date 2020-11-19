Дорога между Самарой и Тольятти может стать «умной»

Сроки пока неизвестны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Делегация Самарской области участвует в форуме «Транспортная неделя 2020», что сейчас проходит в Москве. На стенде нашего региона кроме достижений в сфере дорожного строительства также представлены разработки по внедрению интеллектуальных систем управления транспортными потоками, строительству телекоммуникационной инфраструктуры. Так одна из самарских компаний представила проект «Защищенная телекоммуникационная инфраструктура Самарской агломерации» или «умная дорога Самара – Тольятти». Этот проект должен повысить безопасность движения, в том числе при помощи анализа дорожной ситуации в режиме онлайн и информирования водителей о потенциально опасных ситуациях.

Экспериментальный запуск проекта уже состоялся в этом году на участке Московского шоссе в Самаре. При установке в автомобиле специального считывающего устройства водитель может получить информацию о потенциально опасных ситуациях: нахождение пешехода на дороге, открытом колодце, работе спецтехники или экстренном торможении впереди идущего транспорта, даже когда видимость ограничена.

Такие устройства могут появиться на транспорте, обслуживающем улично-дорожную сеть региона. Кстати, эти чудо-приспособления есть в свободной продаже, но массовое производство пока не налажено и стоимость одного комплекта довольно высока.

Сейчас проект планируют расшить до трассы Самара – Тольятти. Проект объединит интеллектуальную информационную платформу и платформу V2Х, обеспечит обслуживание подключенного высокоавтоматизированного беспилотного транспорта. В дальнейшем на участке трассы можно будет подключить все самые современные элементы ИТС в режиме реального времени. Это будет первая трасса в России «умная» трасса.