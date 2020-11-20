В Самаре в розыске находится 186 крышек с колодцев

За кражу крышек только в этом году два человека получили реальные сроки

В Самаре в ноябре участились кражи крышек с колодезных люков, говорится в сообщении "РКС-Самара".

В компании отмечают, что с начала месяца в городе уже украли 20 крышек, и связывают это с увеличением темного времени суток. Из-за воровства крышек коммунальщики только за этот год понесли ущерб на 1 млн рублей. Помимо финансового ущерба для компании, воровство крышек может привести к несчастным случаям, поскольку остается открытым колодец.

Крышки чаще всего воруют неподалеку от мест приема металлолома. За воровство крышек грозит уголовная ответственность, и чтобы не привлекать внимание, крышки сдают в распиленном или разобранном виде. Как считают в "РКС-Самара", в таком случае также необходимо привлекать граждан к ответственности.

По каждому случаю воровства компания обращается в полицию. Сейчас в розыске находится 186 крышек, расследуется 41 уголовное дело. В этом году два человека получили реальные сроки за кражу трех крышек.