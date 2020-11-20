В Самарской области за сутки вновь рекордное количество заразившихся коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки коронавирусом заразились 220 человек. Об этом говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

Это очередной рекордный суточный показатель, ежедневно фиксируется более 200 заразившихся. Всего с начала пандемии заболели почти 20 тыс. человек. Из них вылечились более 18 тыс. заразившихся, в том числе 248 - за прошедшие сутки.

Зафиксировано еще четыре смертельных случая, всего в регионе умерли 373 заразившихся коронавирусом.

В целом по стране за сутки заразились 24 318 человек в 85 регионах страны, общее количество заболевших достигло более 2 млн.