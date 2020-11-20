Анатолий Емелин вновь возглавил хоккейную "Ладу"

Анатолий Емелин вновь возглавил тольяттинскую "Ладу"

Анатолий Елмелин снова назначен главным тренером тольяттинской хоккейной "Лады", которая выступает в Высшей лиги.

На этом посту он сменил Александра Баркова, который возглавил команду перед началом текущего сезона. По итогам 23-х матчей "Лада" занимает 19-ю строчку в турнирной таблице и не входит в зону плей-офф. Сейчас тольяттинцы проводят серию домашних игр, в последней из которых уступили "Соколу" со счетом 2:1.

Емелин уже был главным тренером "Лады" в сезоне-2018/19. Тогда команда проводила первый сезон в Высшей лиге после очередного исключения из КХЛ и заняла пятое место по итогам регулярного чемпионата, но в плей-офф выбыла уже на стадии 1/8 финала.

Как сообщают в клубе, Барков останется в тренерском штабе в качестве помощника Емелина.