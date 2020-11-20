В Новокуйбышевске пьяная женщина отбилась от двух полицейских

Девушка теперь может стать фигурантом уголовного дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25-летняя Евгения П. на днях задала жару новокуйбышевским полицейским. Девушка была пьяна, вела себя неадекватно и в целом выглядела неважно. Двое полицейских сделали ей замечание, а в ответ получили поток отборной брани. После этого девушку решено было проводить в дежурную часть – выяснить, кто она и с чего такая дерзкая, плюс доставить ее в тепло, а то на морозе в таком виде можно и заболеть.

В дежурной части выяснилось, что Евгения проживает в Нефтегорском районе, а зачем приехала в Новокуйбышевск – не понятно. Ей провели медосвидетельствование, которое подтвердило изрядную долю алкоголя в ее организме, составили на нее протокол. Предложили ей поставить под ним автограф, девушка взяла бумагу в руки и порвала ее в клочья.

После этого Евгения пошла «в разнос»: вместо того, чтобы пройти в специальную комнату для задержанных, она набросилась на полицейских с кулаками: одному расцарапала лицо, второй получил удар ногой в пах и был вынужден обратиться в больницу.

По факту нападения на стражей порядка теперь проводится проверку, а Евгения, вполне вероятно, теперь станет фигурантом уголовного дела, которое откроет ей двери в места не столь отдаленные.