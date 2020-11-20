Московский суд готов разобраться с вопросами самарского блогера к Навальному

Блогер сначала пытался решить дело полюбовно, но не получилось. Фото: vk.com/bepowerback

Люблинский городской суд назначил дату заседания по иску самарского тревел-блогера к политику Алексею Навальному. Впрочем, непосредственно с деятельностью оппозиционера это не связано. Напомним, что Алексей Жирухин считает, что Навальный нарушил его авторские права, использовав в одном из роликов фотографию, сделанную в поездке по Средней Азии. P> Фото авторства тревел-блогера было размещено в социальных сетях и редакторы, которые участвовали в создании ролика, видимо не проверили его авторство и не обратились к Алексею за разрешением. P> Иск блогер подал ещё в начале июля, дело собирались начать рассматривать в сентябре, но заседания были приостановлены. Как раз в это время после того, как Навальный почувствовал себя плохо в самолёте из Омска, его госпитализировали и отправили в больницу в Германии. Он находился в коме. Теперь заседания возобновят. Первое рассмотрение дела назначено на 21 декабря.