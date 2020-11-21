В Самарской области поймали пьяного вора-водителя

Мужчину задержали Фото: ГУ МВД России по Самарской области

На трассе М-5 «Урал» сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Жигулёвску заметили, что водитель «KIA» нарушает ПДД и остановили автомобиль. Общаясь с автолюбителем инспекторы заметили, что тот не совсем трезв. Они попросили мужчину пройти освидетельствование на состояние опьянения, но тот отказался.

Инспекторы проверили личность нетрезвого водителя и выяснили, что в октябре 2020 года мужчина привлечен к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского опьянения на состояние опьянения, ему назначили наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и отобрали права на 1 год 6 месяцев.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, пьяный водитель оказался тем еще нарушителем закона. Ранее он привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение кражи. Вот и сейчас в отношении мужчины возбудили уголовное дело, на этот раз по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.