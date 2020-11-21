В Самаре на несколько недель перекроют движение по улице Парниковая

Придется ехать в объезд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Куйбышевском районе Самары на несколько недель перекроют одну из улиц. Так с 22 ноября до 17:00 14 декабря будет временно ограничено движение транспорта на нескольких участках улицы Парниковой. Нельзя будет проехать от дома № 53 по ул. Парниковой до внутриквартального проезда к дому № 36 по ул. Парниковой, а также от внутриквартального проезда к дому № 36 по ул. Парниковой до канализационной насосной станции № 2.

- Ограничения введены для обеспечения безопасности дорожного движения в связи с строительно-монтажными работами по переустройству системы водоотведения на территории Самары, - пояснили в городской администрации. – Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать свои маршруты следования.

Схемы объезда уж разработаны.