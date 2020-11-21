«Мужчина прыгнул из окна четвертого этажа»: один человек погиб и еще один пострадал в ночном пожаре в Самаре

Осторожнее с огнем! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

42 человека участвовали в борьбе с огнем в одном из домов на ул. Лукачева в Самаре. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного ГУ МЧС России по Самарской области в 1:19. Пожар начался в квартире жилом доме № 42 на улице Лукачева. Как установили сотрудники МЧС, прибывшие на место ЧП, горели домашние вещи на площади в 10 кв. м. Из здания эвакуировали семь человек. Ликвидировать возгорание удалось в 2:06.

К сожалению, без погибших не обошлось. На сайте МЧС сообщается об одном погибшем - это мужчина 55 лет и еще одном пострадавшем - это 40-летний мужчине. По словам очевидцев, пострадавший выпрыгнул из окна четвертого этажа.

Для ликвидации пожара привлекались 42 человека, 14 единиц техники, в том числе от МЧС России - 30 человек, 8 единиц техники.