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«Мужчина прыгнул из окна четвертого этажа»: один человек погиб и еще один пострадал в ночном пожаре в Самаре

ЧП произошло поздно Октябрьском районе города
Евгения ВАСИНАЕвгения ВАСИНА
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Осторожнее с огнем!

Осторожнее с огнем!

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

42 человека участвовали в борьбе с огнем в одном из домов на ул. Лукачева в Самаре. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного ГУ МЧС России по Самарской области в 1:19. Пожар начался в квартире жилом доме № 42 на улице Лукачева. Как установили сотрудники МЧС, прибывшие на место ЧП, горели домашние вещи на площади в 10 кв. м. Из здания эвакуировали семь человек. Ликвидировать возгорание удалось в 2:06.

К сожалению, без погибших не обошлось. На сайте МЧС сообщается об одном погибшем - это мужчина 55 лет и еще одном пострадавшем - это 40-летний мужчине. По словам очевидцев, пострадавший выпрыгнул из окна четвертого этажа.

Для ликвидации пожара привлекались 42 человека, 14 единиц техники, в том числе от МЧС России - 30 человек, 8 единиц техники.

ЧП