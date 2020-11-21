Огромное окно появилось на стене дома на проспекте Кирова в Самаре

Автор фото Влада Луконина

В Самаре появился еще один мурал. Художники нарисовали на стене дома №260 на проспекте Кирова огромное, разноцветное окно.

Как ранее рассказал один из творцов, художник Денис Вертиго, на стене дома они с Егором Островым нарисовали деревянную ставню - символ старой Самары. Внутри окна изображены воздушные змеи на фоне Жигулёвских гор - символ свободы.

Это светлое будущее через призму старой Самары, взгляд на развитие и свободу нашего города, - отмечал Денис Вертиго.

Украсить дом ярким рисунком предложили сами жители. Им понравились преобразования города во время проведения международного проекта Samara ground-2020 и они предложили продолжить это начинание.