В Самарской области разыскивают женщину в синем теплом платке

Родные и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Самарской области ищут 68-летнюю Любовь Александровну Прохорову (Бутузова). Она пропала сегодня 21 ноября в Похвистнево, и пока ее местонахождение неизвестно. Родные очень переживают и отмечают, что женщина может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы пропавшей: рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы серые с проседью, собраны в хвост, глаза голубы.

Женщина была одета в синий тёплый платок (под ним несколько платков другого цвета), предположительно бордовая куртка, чёрная или коричневая юбка, чёрные дутые сапоги.

С собой у пропавший была авоська коричневого цвета.

Если вам, что-то известно о том, где сейчас Любовь Прохорова, информацию можно сообщить инфоргу поиска Дарье по телефону: +7-937-073-45-10