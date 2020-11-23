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В Самаре стадион "Салют" превратили в современный спортивный объект

Благодаря новому газону на поле можно проводить занятия круглогодично
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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Играть на новом поле можно круглый год

Играть на новом поле можно круглый год

В Самаре завершились работы по капитальному ремонту стадиона "Салют" в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Теперь это современный спортивный объект с искусственным футбольным газоном с системой дренажа. Здесь также установили новые трибуны с навесом, беговые дорожки с полимерным покрытием. А заниматься волейболом и баскетболом можно на дополнительной площадке.

- Первые осадки показали, что дренажная система футбольного поля работает на 100% — вода не застаивается на поверхности и уходит в специальные резервуары. Определенное время газон был под снегом. Почистили поле – газон в отличном состоянии, должным образом выдерживает снег и низкую температуру, - рассказал заместитель директора компании-подрядчика Максим Юбкин.

Сейчас на новом стадионе первую тренировку провели юные футболисты из команды СШОР №1. Играть они смогут круглогодично. Предполагается, что на стадионе будут тренироваться футбольные команды, пройдут различные соревнования, а также будут заниматься спортом жители окружающих домов.

- Приятно видеть, с каким удовольствием здесь тренируются ребята. У детей и всех любителей спорта должны быть комфортные условия для занятий, - поделился мнением первый заместитель министра спорта Самарской области Андрей Харин.

Напомним, что задачу - увеличивать число систематически занимающихся спортом людей до 55% к 2024 году - поставил в своем Послании Дмитрий Азаров, и для этого, по его словам, нужно в первую очередь развивать спортивную инфраструктуру.