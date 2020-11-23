В Самаре обсудят развитие веломаршрутов по проекту VeloRussia

В Самаре пройдет конференция о перспективах создания веломаршрутов

В Самарской публичной библиотеке состоится онлайн-конференция велосообщества и самостоятельных велотуристов, посвященную развитию сети велотуристических маршрутов в Самарской области и в целом по стране в рамках проекта VeloRussia.

По задумке организаторов проекта, в стране можно создать веломаршруты, объединенную в общую велосеть с соответствующей инфраструктурой. Ранее в Башкирии была создана сеть из тринадцати маршрутов.

Среди спикеров заявлены основатель и руководитель проекта Антон Сазонов, исполнительный директор Самарского областного отделения Русского географического общества Юлия Харитонова, директор некоммерческого партнерства "Спортивно-туристический клуб "ВелоСамара" Роман Еремкин, руководитель сообщества ВелоТольятти Наталья Козловская, а также соорганизатор клуба ВелоПитер, автор книг о велосипеде и велотуризме, участник десятков велосипедных экспедиций, в том числе зимой на Полюс Холода и по берегу Ледовитого океана Илья Гуревич.

Конференция пройдет в самарской публичной библиотеке 25 ноября в 18:00 по местному времени, присоединиться к конференции можно будет в онлайн-режиме.