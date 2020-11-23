Молодая девушка без прав врезалась в опору ЛЭП в Самаре, пассажир умер

Пассажир автомобиля "Лада" получил смертельные травмы Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В ночь с 22 на 23 ноября 2020 года, около половины первого, в Куйбышевском районе Самары произошло ДТП, которое унесло жизнь 34-летнего мужчины. Как стало известно, девушка 2002 года рождения, не имея прав на управление транспортным средством, двигалась по улице Центральная, в направлении Таганской. При повороте налево, неопытный водитель не справилась с управлением, и автомобиль съехал в кювет, где врезался в опору линии электропередач.

- В результате аварии 34-летний пассажир автомобиля «Лада» получил травмы несовместимые с жизнью, а также пострадала 29-летняя пассажирка, ей назначено амбулаторное лечение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники полиции проводят проверку по данному происшествию, в результате которой будет вынесено процессуальное решение. По данным сотрудников правоохранительных органов, девушка-водитель в момент аварии находилась в трезвом состоянии.