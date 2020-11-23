В Самаре чаще всего выявляют коронавирус Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Самарской области наибольшее количество новых заражений коронавирусом зафиксировано в областной столице, где 77 случаев, в Тольятти, где 30, и в Новокуйбышевске, где 14. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба.

Всего за сутки нашли 234 новых заразившихся, что является очередным рекордным показателем. Ежедневно фиксируется более двухсот новых случаев.

Среди заболевших ОРВИ и гриппом выявлено 198 новых заразившихся, при профосмотрах нашли 20 заразившихся, из числа контактных - 16 человек.

За сутки зафиксирован один смертельный случай, скончалась 51-летняя женщина, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

Всего с начала пандемии заразились 20 638 человек, из них вылечились 18 616, умерло 384 человека.