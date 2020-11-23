Под Самарой лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2115 и КАМАЗ: погибло 2 человека

Водитель и пассажир "пятняшки" получили смертельные травмы Фото: instagram.com/vladimirbalakirov

Сегодня, 23 ноября, в Волжском районе на трассе М-32 произошло смертельное ДТП, которое унесло жизни двоих человек. Как сообщил корреспонденту портала КП-Самара собственный источник, в обед в поселке Дубовый Умет лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2115 и КАМАЗ, после чего грузовой автомобиль врезался в попутный большегруз DAF.

- Сейчас на месте столкновения работают правоохранительные органы, медики, пожарные и спасатели со специнструментом. Погибло два человека, трое госпитализированы на скорой, - сообщил источник, находящийся на месте ДТП.

На месте работают экстренные службы Самарской области

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, водитель автомобиля ВАЗ-2115 выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем КАМАЗ. Погибли водитель и пассажир легкового автомобиля ВАЗ-2115. Информация о других пострадавших сейчас уточняется.