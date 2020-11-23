Дело полицейского-взяточника из Самары передали в суд

Полицейский получил взятку и пообещал закрыть глаза на незаконную продажу алкоголя Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Следственный комитет по Самарской области завершил расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя отдела по исполнению административного законодательства Управления МВД России по Самаре. Его обвиняют в получении взятки.

Напомним, что 28 августа 2020 года обвиняемый взял из рук гражданина деньги за попустительство по службе. Он обещал, что даже если в торговле алкоголем будут найдены нарушения, никаких мер к мужчине не применят. Сумма взятки составила 140 тысяч рублей.

Чуть позднее, 28 октября 2020 года, полицейского уволили из органов МВД в связи с «утратой доверия».

- Сейчас следователи собрали достаточную доказательную базу. Уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд Октябрьского района для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Самарской области.