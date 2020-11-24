В Самаре начали восстанавливать обрушившийся дом на Галактионовской

Несущая стена обрушилась почти до основания
Фото: Альберт ДЗЕНЬ
Самарский блогер заснял, что сейчас происходит на Галактионовской, где в сентябре этого года обрушилась стена жилого дома. Судя по кадрам, снятым с высоты птичьего полета, строители разобрали практически всё, остались всего три стены и фундамент.
Аварийное здание оградили и скрыли за белым экраном, а на зиму дом будет законсервирован. В следующем году подрядчик приступит к выполнению восстановительных работ.
Напомним, что обрушение несущей стены жилого дома на Галактионовской, 153 в Самаре произошло 5 сентября 2020 года. В результате ЧП пострадали 2 жилые квартиры и магазин. К счастью, пострадавших и погибших не было.