В Самаре начали восстанавливать обрушившийся дом на Галактионовской

Несущая стена обрушилась почти до основания Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Самарский блогер заснял, что сейчас происходит на Галактионовской, где в сентябре этого года обрушилась стена жилого дома. Судя по кадрам, снятым с высоты птичьего полета, строители разобрали практически всё, остались всего три стены и фундамент.

Аварийное здание оградили и скрыли за белым экраном, а на зиму дом будет законсервирован. В следующем году подрядчик приступит к выполнению восстановительных работ.

Напомним, что обрушение несущей стены жилого дома на Галактионовской, 153 в Самаре произошло 5 сентября 2020 года. В результате ЧП пострадали 2 жилые квартиры и магазин. К счастью, пострадавших и погибших не было.