Попался на героине, сел за кражу: самарца отправили в колонию строгого режима

Уголовное дело рассматривали в Промышленном районном суде Фото: Александра БУДАЕВА

В Промышленном районе вынесли приговор самарцу по делу о воровстве и наркотиках. Он полностью признавал свою вину, сотрудничал со следствием и даже рассказал полицейским, где можно найти то, что он своровал ранее.

Как рассказали корреспонденту в прокуратуре Промышленного района Самары, в феврале мужчину задержали по подозрению в распространении наркотиков - при нем обнаружили 3,82 грамма героина, что считается крупной партией.

Чуть позже он стал подозреваемым сразу по двум уголовным делам о кражах: в первом случае, по версии следствия, он вытащил из чужого гаража имущества на 212,5 тысяч рублей, плюс украл мобильник.

- Суд с учетом мнения гособвинителя признал его виновным и приговорил к трем с половиной годам колонии строгого режима, - сообщили в надзорном ведомстве. - Приговор в законную силу пока не вступил.