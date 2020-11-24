Утро 24 ноября в Самаре началось с 9-балльных пробок

Пробки на дорогах Самары впечатляющие Фото: Вячеслав СОРОКИН

Утро 24 ноября для тысяч самарцев началось не с кофе перед рабочим днем, а с километровых пробок. В восемь утра сервис Яндекса говорил о 9-балльных заторах, к 9 утра они снизились до 8 баллов. Так что этим утром на работу опаздывали многие.

Судя по свидетельствам очевидцев, наглухо стояли проспект Кирова, Ново-Садовая, Московское шоссе, Стара-Загора. Движение в город по Южному мосту также сильно затруднено - этот участок окрашен в темно-красный цвет.

При этом водители говорят, что дороги ночью почистили неплохо, тем не менее, видимо, ситуацию осложняют непереобувшиеся водители и еще непривычные обстоятельства поездки: это первый серьезный снегопад в этом году.

Синоптики обещают, что снег будет идти во вторник, 24 ноября целый день. В среду снег продолжится, потеплеет, возможно налипание мокрого снега.