В Самарской области зафиксирован очередной суточный рекорд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Самарской области наибольшее количество заразившихся коронавирусом зарегистрировано в областной столице, где выявлено 94 новых случаев, в Тольятти, где 33, и в Отрадном, где 14. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба.

Всего за сутки нашли 237 новых заболевших, это новый рекордный показатель, ежедневно фиксируется больше двухсот случаев. Чаще всего коронавирус находят у пациентов с ОРВИ и внебольничной пневмонией, на этот раз 197 случаев. После профосмотра о заражении узнали 28 человек, еще 12 - из числа контактных.

За сутки умерло пять заразившихся, в том числе три женщины в возрасте 61-го года, 74-х и 79-ти лет, а также двое мужчин 48-ми и 65-ти лет. Все они страдали сопутствующими заболеваниями.

Всего с начала пандемии заразились 20 875 человек, из которых вылечились 18 795, умерло 389 человек.