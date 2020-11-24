Инспектор устроил погоню за пьяным водителем в Кинель-Черкассах

Как оказалось, водитель уже лишен прав за вождение в нетрезвом виде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудник дорожно-патрульной службы отдела МВД по Кинель-Черкасскому району находился на патрулировании, когда заметил подозрительный автомобиль ВАЗ-21440. Легковой транспорт двигался неуверенно, с нарушениями ПДД. Инспектор попытался остановить автомобиль, однако водитель проигнорировал это требование. Сотрудники ГИБДД пустились в погоню за нарушителем.

- После непродолжительной погони сотрудникам удалось остановить авто и задержать нарушителя. Им оказался 34-летний местный житель, у которого были выявлены явные признаки алкогольного опьянения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Позже выяснилось, что мужчина уже ранее привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. В октябре этого года он был лишен водительских прав на 1,5 года. В настоящее время в отношении нарушителя заведено уголовное дело, мужчине может грозить лишение свободы на срок до двух лет.