В Самаре будут судить экс-руководителей "ПТС" по обвинению в коммерческом подкупе

Завершено расследование в отношении двух экс-руководителей "ПТС" в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в суд передано уголовное дело в отношении двух бывших руководителей АО "ПТС", которых обвиняют в коммерческом подкупе. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

Обвиняемые систематически получали деньги за беспрепятственное подключение домов к отоплению. В ноябре 2019 года начальник начальник первого сетевого района АО "ПТС", будучи в сговоре с исполнительным директором, получил от инженера одной из компаний, действующего в рамках оперативного эксперимента, 70 тыс. рублей из оговоренных ранее 150 тыс. Взамен он обязался выдать разрешение на подключение строящегося здания к теплоснабжению. После получения денег сотрудника "ПТС" задержали.

В том же году исполнительный директор через посредника получил порядка 260 тыс. рублей из оговоренной суммы в 1,2 млн рублей от сотрудника ОАО "РЖД" за игнорирование незаконного конструктивного изменения тепловых сетей. По факту произошедшего возбудили два уголовных дела, обоих сотрудников уволили.

Расследование завершено, дела передали в суд для рассмотрения.